Патриарх сравнил законы о гей-браках с законами фашистской Германии

БИШКЕК, 29 мая — РИА Новости. Принимаемые в ряде стран Запада законы о разрешении гомосексуальных браков полностью порывают с нравственной природой человека и вызывают такое же возмущение людей, как в свое время и законы фашистской Германии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви, находящийся 27-29 мая с визитом в Киргизии, в понедельник посетил Киргизско-российский славянский университет (КРСУ), где состоялась презентация его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", изданной на киргизском языке.

"Тема ограничения человеческой свободы нравственностью является сегодня очень актуальной. Вы знаете, что, сожалению, в некоторых странах, на Западе — впервые, может быть, за все время — стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках", — сказал патриарх.

Он отметил, что "люди так восстали против" этих законов "по той же причине, по которой восставали и против фашистских законов, и против законов апартеида — законы порывают с нравственностью".

"А когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей, оно вызывает протесты. Миллионные демонстрации во Франции верующих людей были разогнаны полицией, а они ведь выступали только против того, что четыре или пять человек в сенате решили судьбу этих ужасных законов и всю страну заставили жить по новым законам, и забыть, что такое папа и мама, говорить "родитель номер один", "родитель номер два", — заявил предстоятель.

Это, добавил он, является результатом "акцента на свободу при полном игнорировании нравственной ответственности". По мнению патриарха, действительно свободные люди "никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность", как в личной, так и в семейной, общественной и государственной жизни.

"Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите, историческое искушение, которое привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, — что все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным", — заключил он.

Закон, позволяющий однополым парам сочетаться браком и усыновлять детей, в мае 2013 года был подписан тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и опубликован в официальном печатном органе страны. Франция стала девятой европейской страной, разрешившей однополые браки. Обсуждение закона, легализующего брачные союзы между людьми одного пола и позволяющего таким парам усыновлять детей, было встречено во Франции массовыми акциями протеста. Данные полиции и организаторов о числе участников этих акций разнились. В частности, правоохранители сообщали, что в одной из самых крупных манифестаций — 26 мая 2013 года — приняли участие 150 тысяч человек, а по данным организаторов — более миллиона человек.