Патриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУ

БИШКЕК, 29 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещающий 27-29 мая Киргизию, стал почетным доктором Киргизско-российского славянского университета (КРСУ), соответствующее решение принял ученый совет вуза.

Докторская степень присуждена патриарху "за огромный вклад в укрепление мира и дружественных связей между народами России и Киргизии, за развитие духовности и нравственных принципов в отношениях между людьми, за поддержку КРСУ".

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник посетил университет, где состоялась, в том числе, презентация его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии", изданной на киргизском языке. Ректор КРСУ Владимир Нифадьев вручил патриарху профессорскую мантию, шапочку и диплом.

Принявшая участие в торжественной церемонии министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева отметила, что встреча с патриархом Кириллом является "важнейшим событием для всего многонационального народа Кыргызстана".

По словам Кудайбердиевой, книга патриарха "Свобода и ответственность" "предоставляет хорошую возможность осмыслить многие нравственные понятия в условиях провозглашения свободы личности без какой-либо нравственной ответственности".

"Ваша книга дает людям найти правильные ответы на вызовы современной жизни", — добавила министр.

"Сегодня у нас и во всей Киргизии праздник: нас посетил идеолог православия, проповедник православия во всем мире, духовный отец", — сказал в свою очередь ректор КРСУ.

Киргизско-российский славянский университет был открыт в 1993 году в соответствии с договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Киргизией и Россией. Учебный процесс в КРСУ осуществляется на русском языке, образовательный процесс ведется по стандарту РФ. В университете обучаются более 9 тысяч студентов.