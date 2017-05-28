Патриарх Кирилл освятил закладку строительства гимназии в Бишкеке

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Киргизии, в воскресенье освятил закладной камень под строительство новой православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке.

В церемонии приняли участие представители киргизской власти и духовенства, а также её посетили несколько сотен верующих, в основном из русскоязычной диаспоры.

"Замечательно, что сегодня в Республике Кыргызстан есть возможности не только для мусульман, но и для православных получать образование и устраивать свою жизнь. Пусть так и будет дальше, и пусть в мире и благополучии протекает жизнь людей, как православных, так и мусульман, живущих в этой стране", — сказал патриарх во время освящения закладного камня.

По его словам, у православных верующих и мусульман "очень много общего". "У нас разные вероучения, но общая мораль — та самая, которая приходит к нам от священных текстов", — заметил предстоятель РПЦ.

Перед собравшимися выступил, в частности, один из старейших концертных коллективов России — Московский синодальный хор.

Как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе, общеобразовательная школа при Владимирском храме открылась в 2008 году из-за "назревшей необходимости в существовании русскоязычной школы с традиционным православным воспитанием", с целью сохранения и развития русского языка и культуры в регионе.

В настоящий момент в школе занимаются 120 учащихся с первого по девятый классы, работают 35 учителей. Ежегодный школьный план утверждает министерство образования Киргизии, при этом дотаций от государства школа не имеет и существует на пожертвования родителей учащихся.

"Сразу после назначения на кафедру Бишкекской епархии в 2014 году, епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил благословил строительство нового современного общеобразовательного комплекса при храме святого равноапостольного великого князя Владимира. Здание новой школы будет рассчитано на 420 человек", — сообщили в патриархии.

При этом собеседник агентства отметил, что школа будет действовать на базе разработок и внедрения в практику киргизско-российской интегрированной программы обучения, учитывающей требования образовательных стандартов двух стран. "Школа может стать моделью для отработки механизмов двустороннего взаимодействия в сфере образования при реализации инновационных направлений", — добавили в РПЦ.

Патриарх Кирилл впервые посещает Киргизию, его визит продлится до 29 мая. Ранее в воскресенье он освятил после масштабной реконструкции Свято-Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке. В ходе визита предстоятель РПЦ также встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны и примет участие в презентации своей книги на киргизском языке "Свобода и ответственность".