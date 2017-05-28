Патриарх поблагодарил за работу по предотвращению экстремизма в Киргизии

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Мусульманское духовенство Киргизии проводит большую работу по предотвращению проявлений экстремизма и терроризма в стране, и православная община им благодарна за это, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Духовного управления мусульман Киргизии (ДУМК) верховным муфтием Максатбеком Токтомушевым.

"От вас, как от муфтия и духовенства, во многом зависит и отношение общества к православию, и то, что вы доброжелательно относитесь к нему, является очень важным фактором мира в киргизском народе, и хотел бы вас за это поблагодарить", — сказал патриарх на встрече с муфтием в правительственной резиденции.

Предстоятель Русской церкви с сожалением отметил, что сейчас в разных регионах мира имеются "трагические случаи, связанные с радикальным использованием религии".

"Убийство ни в чем не повинных людей: детей, женщин, паломников, как было сейчас в Египте, — православные паломники ехали в монастырь, а их из автоматов расстреляли, — вот от имени бога таких вещей делать невозможно. Поэтому, конечно, очень важно преодолевать эти неправильные толкования религии. Знаю, что здесь, в Кыргызстане, много делается для того, чтобы никто не мог использовать религию в каких-то своих целях", — сказал патриарх.

На встрече с мусульманскими религиозными деятелями он выразил им "свою поддержку и признательность", отметив, что православные Киргизии готовы с ними сотрудничать, "чтобы мир был на земле Кыргызстана".