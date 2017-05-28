Патриарх надеется на сотрудничество православных и мусульман в Киргизии

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил государственные власти Киргизии за предоставление Православной церкви возможности беспрепятственно развивать в стране своё служение и выразил надежду на продолжение активного сотрудничества православных и мусульман в деле укрепления мира.

Предстоятель Русской церкви в воскресенье освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке после его масштабной реконструкции и совершил в нем Божественную литургию.

"Я очень радуюсь, что здесь, в Киргизии, складываются очень добрые отношения между православными христианами, что государственная власть поддерживает именно такой стиль отношений, что православная церковь имеет здесь возможности развивать свои служения, не ограничиваясь какими-то внешними указаниями и предписаниями", — сказал патриарх после окончания богослужения.

Он отметил, что Господь призвал христиан любить всех людей, и поэтому любовь является основополагающим принципом жизни христианина.

"Вот почему подлинные христиане никогда не представляют опасности ни для одного общества. Настоящий христианин никогда не пойдет войной на другого, кто не является христианином, и это так важно в таких обществах, где присутствуют и православные, и мусульмане, и представители других религий. От подлинного христианина никогда не будет исходить опасности, никаких террористических актов, никакой подрывной деятельности, никакой ненависти к людям, которые не являются христианами, потому что это против божественных заповедей", — заявил патриарх.

Он добавил, что удовлетворен тем, что "вместе с исламской общиной Киргизии православные могут активно участвовать в созидании мирной, справедливой и благополучной жизни". "И я от всего сердца желаю этого народу Кыргызстана", — заключил предстоятель.

На церемонии освящения Свято-Воскресенского кафедрального собора присутствовали представители власти и духовенства, а также многочисленные верующие, в основном из русскоязычной диаспоры.

Предстоятель РПЦ впервые посещает Киргизию, его визит продлится до 29 мая. В воскресенье патриарх Кирилл совершит также освящение закладного камня под строительство православной̆ гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке. Кроме того, в ходе визита он встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны.