Патриарх: очереди к мощам Николая Чудотворца говорят о крепкой вере народа
БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Большие ежедневные очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве свидетельствуют о крепкой вере в народе, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской церкви в воскресенье освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке после его масштабной реконструкции и совершил в нем Божественную литургию.
"В день (к мощам святителя Николая) стоят в очереди по 22, 24, по 25 тысяч человек. Люди стоят часами в очереди в центре современного мегаполиса, одним этим только свидетельствуя о том, как крепко живет в сердцах наших людей вера православная", — сказал патриарх по окончании Божественной литургии.
В дар бишкекскому собору он подарил большую икону Николая Чудотворца в позолоченном окладе.
"Пусть святитель Николай, пребывающий в этом храме своей иконой, и каждому из вас помогает в вашей жизни, в ваших путешествиях, в решении тех задач, которые перед вами стоят", — добавил патриарх.
Предстоятель РПЦ впервые посещает Киргизию, его визит продлится до 29 мая. В воскресенье патриарх Кирилл совершит также освящение закладного камня под строительство православной̆ гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке. Кроме того, в ходе визита он встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны.
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.