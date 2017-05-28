Патриарх: очереди к мощам Николая Чудотворца говорят о крепкой вере народа

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

БИШКЕК, 28 мая — РИА Новости. Большие ежедневные очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве свидетельствуют о крепкой вере в народе, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской церкви в воскресенье освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке после его масштабной реконструкции и совершил в нем Божественную литургию.

"В день (к мощам святителя Николая) стоят в очереди по 22, 24, по 25 тысяч человек. Люди стоят часами в очереди в центре современного мегаполиса, одним этим только свидетельствуя о том, как крепко живет в сердцах наших людей вера православная", — сказал патриарх по окончании Божественной литургии.

В дар бишкекскому собору он подарил большую икону Николая Чудотворца в позолоченном окладе.

"Пусть святитель Николай, пребывающий в этом храме своей иконой, и каждому из вас помогает в вашей жизни, в ваших путешествиях, в решении тех задач, которые перед вами стоят", — добавил патриарх.

Предстоятель РПЦ впервые посещает Киргизию, его визит продлится до 29 мая. В воскресенье патриарх Кирилл совершит также освящение закладного камня под строительство православной̆ гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке. Кроме того, в ходе визита он встретится с руководством Киргизии и Духовного управления мусульман страны.