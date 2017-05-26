В Бангладеш мусульмане убрали от здания суда "неисламскую" Фемиду

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Бангладеш убрали статую богини правосудия, которая была установлена перед зданием Верховного суда страны и которую религиозные консерваторы назвали "неисламской" и потребовали заменить изображением Корана, передает агентство Франс Пресс.

Сносу статуи предшествовали протесты противников скульптуры — бангладешской версии древнегреческой Фемиды. Генеральный прокурор страны отметил, что решение о сносе статуи в четверг принял суд, сообщает агентство.

После того как скульптуру убрали, рядом со зданием суда прошли демонстрации, для разгона которых полиция использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки. Отмечается, что участниками демонстраций были студенты и другие противники сноса статуи.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина месяц назад заявила, что статуя "смехотворна" и не нравится ей. "Мне самой она не нравится. Ее называют греческой статуей, но как греческая статуя сюда попала?", — приводит агентство ее слова.

Автор статуи Мринал Хаке ответил, что это скульптура бенгальской женщины в традиционной одежде. После ее сноса он заявил, что власти пошли на поводу у исламистской группировки "Хефазат-э-Ислам", которая также устраивала протесты, требуя убрать скульптуру.