ВС признал законной ликвидацию "Свидетелей Иеговы" в городе Черкесск

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе решение о признании организации "Свидетели Иеговы" города Черкесска экстремистской и ее ликвидации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия постановила: решение Верховного суда Карачаево-Черкесской республики от ‪10 февраля‬, которым был удовлетворен административный иск прокурора о признании "Свидетелей Иеговы" города Черкесска экстремистской организацией, ее ликвидации и обращении недвижимого имущества в виде земельного участка и здания в собственность государства, оставить без изменения", — огласил решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу организации, и решение суда о ее ликвидации вступило в законную силу.

По данным прокуратуры Карачаево-Черкесии, поводом для требования о ликвидации местных "Свидетелей Иеговы" послужили материалы проверки на предмет исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Прокуратура региона привлекла организацию к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ за распространение запрещенной литературы и последующее продолжение ею противозаконной экстремистской деятельности.

"Свидетели Иеговы" — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Бруклине (Нью-Йорке). Как сообщается на сайте иеговистов, "Свидетели" существуют в России более 100 лет. Начиная с 2004 года по решению судов были закрыты ряд общин и местных отделений "Свидетелей Иеговы" в регионах — в Белгородской, Самарской, Ростовской, Орловской областях и в других субъектах РФ.

Кроме того, Верховный суд РФ в апреле признал экстремистским головной офис "Свидетелей Иеговы" в России — "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", также признав ее экстремистской. Это решение пока не вступило в законную силу.