Васильева:Решение о расширении курса основ религии примут после апробации

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разговор о расширении школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) ведется, но окончательное решение будет принято после нескольких лет апробации, сообщила в пятницу глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Русская православная церковь не раз выступала с инициативой расширения курса ОРКСЭ. Сегодня этот предмет изучается в 4-м классе.

"Разговор о том, что потом, действительно есть, программа готовится. Первый (пробный) курс, 4 класс, мы апробировали несколько лет. Также пройдет апробация какое-то время дальнейших курсов, пятого-шестого, несколько лет апробации, а потом уже будет принято решение о введении дополнительно этого часа для всех остальных", — сказала Васильева в эфире радио "Говорит Москва" в ответ на вопрос о перспективах расширения курса ОРКСЭ.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.