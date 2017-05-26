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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

ВЦИОМ: 80% россиян поддерживают идею привозить мощи святых для поклонения

12:0526.05.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоВерующие поклоняются ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Большинство россиян (83%) положительно относятся к выставлению для поклонения мощей святых, привезенных из других стран, считая, что так реликвии становятся доступнее тем людям, которые не могут выехать за границу, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Очередь паломников к мощам Николая Чудотворца
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"А у вас святыни настоящие?": зачем стоять в очереди к привозным мощам

Мощи Николая Чудотворца, хранимые в итальянском Бари, впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13.00 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Ранее в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили РИА Новости, что более 80 тысяч человек пришло поклониться мощам Николая Чудотворца за первые пять дней пребывания святыни в Москве.

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путь к мощам Николая Чудотворца: репортаж из огромной очереди
Согласно данным опроса, "прецеденты вывоза реликвий и мощей святых из других стран для поклонения верующими в нашем обществе воспринимаются с одобрением и пониманием: поддерживают подобные инициативы 83% россиян". Главным аргументом сторонников является то, что святыни станут более доступны для тех, кто по каким-либо причинам не может выехать за границу. Только 11% респондентов высказались против, объяснив это тем, что "святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое".

Отмечается, что 81% россиян знают о том, что с понедельника в Москве в Храме Христа Спасителя для поклонения выставляются мощи святителя Николая. По данным социологов, 52% ответили, что "хорошо знаю об этом", а 29% что-то слышали, но подробностей не знают. Лишь 18% опрошенных указали, что слышат об этом в первый раз.

Две трети хотят приложиться к мощам

Желание приложиться к мощам Николая Чудотворца выразили более двух третей респондентов, следует из результатов опроса. Так, 72% хотели бы приложиться к мощам. Отвечая на вопрос, зачем они хотят увидеть мощи Николая Угодника, 23% сказали, что хотят попросить здоровья и избавления от болезней, а 18% по причине того, что верят в святыни.

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мощи Николая Чудотворца в Москве: что обязательно нужно знать паломникам

"Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Поклонение мощам — это проявление уважения к духовному подвигу святого и обращение в надежде на помощь. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году", — комментирует данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23-24 мая 2017 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Религия и мировоззрение
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