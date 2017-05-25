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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Храм примирения: собор Новомучеников Российских "освятил" и украсил Лубянку

22:5625.05.2017
(обновлено: 00:18 26.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырьПрезидент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Десятилетие восстановления единства Русской православной церкви было отмечено 25 мая великим освящением в самом центре Москвы на Лубянке 60-метрового белокаменного собора в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской.

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© РИА Новости
Путин в сопровождении патриарха Кирилла осмотрел новый храм Сретенского монастыря

Русская зарубежная церковь возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. 17 мая 2007 года патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй и первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр подписали в Москве Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью Русской церкви.

Освящение собора

Специально на торжества в российскую столицу приехала делегация Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) во главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом. Посетил их и президент России Владимир Путин.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин отметил важность духовной связи между людьми в современном мире
Величественный собор на территории Сретенского монастыря был построен на пожертвования за три с небольшим года, к 100-летней годовщине трагических событий 1917 года. Великое освящение собора и первую в нем Божественную литургию совершил в четверг, в праздник Вознесения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм, рассчитанный на 2 тысячи человек, не смог вместить всех молящихся — сотни человек следили за трансляцией богослужения на большом экране на монастырской площади. В руках люди держали фотографии и портреты священнослужителей и мирян, погибших в результате гонений на Церковь в XX веке. Всего на данный момент в Собор новомучеников и исповедников церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за веру.

После освящения храма патриарх с духовенством — все в белом, праздничном облачении — прошли крестным ходом в древний собор обители в честь Владимирской иконы Божией Матери, откуда перенесли в новый храм мощи небесного покровителя обители и его настоятеля в 1920-е годы, священномученика Илариона (Троицкого). Под звон колоколов ковчег с мощами установили на камнях, привезенных с Соловков, где настоятель Сретенского монастыря с 1924 по 1929 год провел в заключении.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин передал в дар Сретенскому монастырю икону Иоанна Предтечи XIX века
Сама обитель была основана в конце XIV века на месте встречи чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в память об избавлении Москвы от нашествия Тамерлана. В советское время Сретенский монастырь сильно пострадал, а после 1925 года был закрыт и разорен, в сохранившихся зданиях находилась тюрьма для священников и тех, кто не отрекся от веры.

Примирение нации

Тема примирения и сохранения единства российской нации на торжествах была главной — говорилось ли о воссоединении двух частей Русской церкви, или же о новомучениках и исповедниках XX века, в память о которых был выстроен храм. Этот собор, посвященный одновременно и Воскресению Христову, и новомученикам, и олицетворяет собой примирение.

"Мы знаем, как хрупок гражданский мир, мы никогда не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов, и поэтому наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации", — сказал глава государства по завершении богослужения в Сретенском монастыре.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь

Ключ, который помогает преодолевать разногласия, — это сознание общности целей, сказал президент. По его словам, главная из которых есть "благополучие каждого нашего человека и нашей Родины в целом". Восстановление единства Русской церкви, десятилетие которого отмечается в эти дни, — яркое подтверждение этого, продолжил Путин. Путь к возрождению церковной целостности был непростым, за долгие годы разобщенности накопилось слишком много противоречий, однако обе церкви сумели пройти этот путь. отметил глава государства.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россию невозможно представить без духовного опыта РПЦ, заявил Путин
"Восстановление единства… стало и остается событием огромного нравственного звучания, символом примирения, символом и примером того, что история нашей страны, ее прошлое могут и должны не разъединять, а объединять всех нас", — отметил президент России.

С 10-летней годовщиной воссоединения РПЦ и РПЦЗ поздравил паству и патриарх, выразивший надежду, что результаты этого события станут со временем "еще более явственными и значительными для всей Церкви". Предстоятель призвал углублять единство и делать его еще более прочным, тем самым служа "восстановлению благочестия и веры в народе".

Новомученики и РПЦЗ

Многие считают символичным тот факт, что празднование десятилетия воссоединения Русской церкви и освящение Собора новомучеников и исповедников Российских совпали в один день. Такое мнение высказал РИА Новости и управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган.

"Как мне кажется, никто не подгонял под эти торжества празднование этой знаменательной даты, но вижу в этом промысел Божий. Потому что действительно: когда шел переговорный процесс между Русской зарубежной церковью и Московским патриархатом, то мы обращались к трудам, сочинениям или высказываниям новомучеников и исповедников Российских. И я лично считаю, что именно их труды, их страдания, их жизнь помогли нам найти правильные церковные пути к решению всех вопросов, которые ранее препятствовали восстановлению единства между обеими частями Русской церкви", — сказал священник.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: объединение РПЦ и РПЦЗ было непростым, но этот путь пройден достойно
То, что произошло в 2007 году, протоиерей Серафим Ган называет не иначе как чудом — чудом восстановления единства: "ведь куда легче разделяться, а здесь люди решили объединиться, люди пришли к единству".

Чтобы сохранить и упрочить это единство внутри Русской церкви, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион 26 мая направится в Киев. Предстоятель РПЦЗ совершит паломничество по святыням и поздравит всех верующих Украинской православной церкви Московского патриархата с 25-летием исторического Харьковского собора — собора "мужественного стояния за святое православие и единство Церкви", как охарактеризовал его нынешний глава УПЦ митрополит Киевский Онуфрий.

"Торжествующий собор"

Решение о строительстве собора было принято в марте 2011 года на заседании Попечительского совета. Высота храма Воскресения Христова — 61 метр, в его строительстве применены самые современные технологии. Собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Из подобного камня сооружены древние белокаменные соборы Владимира, Суздаля, Москвы.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь

Храмовый комплекс имеет несколько этажей. Верхний храм — в честь Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской. Нижний храм нового собора, в центре которого находится большой баптистерий — купель для крещения, посвящен святому Иоанну Предтече и двенадцати апостолам. Именно икону Иоанна Крестителя XIX века передал в дар храму Владимир Путин, подробно ознакомившийся со всеми достопримечательностями обители.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин призвал объективно воспринимать историю и осмыслить уроки прошлого
Как сообщили в патриархии, на двух этажах в нижней части нового храма откроются аудитории просветительского и молодежного центров. Здесь также будут созданы два музея: новомучеников и Туринской плащаницы.

Советник мэра Москвы и патриарха по вопросам строительства храмов, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин назвал "настоящим подвижничеством" тот факт, что подобное храмовое сооружение в небольшом по площади месте и в уже сложившейся застройке возвели за столь короткие сроки. Сам наместник Сретенского монастыря, епископ Тихон (Шевкунов) назвал новоосвященный собор "очень светлым, радостным, торжествующим".

"Храм назван в честь всепобеждающего Воскресения Христова и в честь верных учеников Господа Иисуса Христа, его святых новомучеников и исповедников, — говорит епископ Тихон. — Господь исполнил желание нашего сердца… Мы осмысливаем путь, пройденный нашей страной, народом, мы прислушиваемся к урокам, которые должны извлечь, и понимаем главное: все — только в руках Божиих. Господь низводит во ад и возводит. Это и случилось с нашим Отечеством, низведенным во ад и возведенным вновь к Воскресению Христову, к воскресению жизни о Боге для многих миллионов наших соотечественников".

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
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Религия и мировоззрение
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