Россию невозможно представить без духовного опыта РПЦ, заявил Путин

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российскую государственность невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы.

В четверг Путин приехал в Сретенский монастырь на открытие нового храма воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской.

"Нашу страну – саму российскую государственность – невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви, который передается из поколения в поколение через пасторское слово. И уверен, новый храм Сретенского монастыря станет ярким, притягательным центром религиозной и просветительской деятельности и будет способствовать укоренению в нашем обществе добра, взаимоуважения и примирения", — сказал Путин в четверг.

Новый собор на территории Сретенского мужского монастыря возводился на протяжении более трех лет на пожертвования и был построен к 100-летней годовщине трагических революционных событий 1917 года.