Путин призвал объективно воспринимать историю и осмыслить уроки прошлого

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российское общество должно помнить и светлые, и трагические страницы истории, воспринимать ее объективно для того, чтобы в полной мере понять и осмыслить уроки прошлого, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг Путин приехал в Сретенский монастырь на открытие нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

"Церемония освящения нового храма Сретенского монастыря — важное, значимое событие не только для православных верующих, но и для нашего общества в целом", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что этот храм олицетворяет собой примирение и освящен в память о тех, кто пострадал за веру в период богоборчества, кто погиб в ходе репрессий.

"Глубоко символично, что новый храм открывается в год столетия Февральской и Октябрьской революций, ставших отправной точкой для очень многих из тех тяжелых, тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке. Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое", — сказал президент.

Новый собор на территории Сретенского мужского монастыря возводился на протяжении более трех лет на пожертвования и был построен к 100-летней годовщине трагических революционных событий 1917 года.

В четверг во время освящения храма патриархом Московским и всея Руси Кириллом мощи священномученика Иллариона, духовного покровителя Сретенского монастыря, будут перенесены из древнего собора, в котором они находятся с 1999 года, в новый храм. Их расположат в ковчеге, установленном на камнях, привезенных с Соловецких островов, где с 1924 по 1929 год священномученик находился в заключении.