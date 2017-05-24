Парламент Греции обвинили в высмеивании христианства и потакании исламу

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Православное духовенство Греции обвинило депутатов парламента страны в попрании прав верующих – на днях парламентарии назвали мракобесием протесты против закона о кремации, сообщает портал AgionOros.

Кремацию узаконили в Греции в прошлом году. Законопроект вызвал осуждение со стороны православных христиан, которые составляют большинство населения страны.

"Поведение правящей партии Греции вызывает вопрос. Почему 34 депутата от СИРИЗА вынесли на обсуждение в парламенте вопрос о создании мусульманского кладбища в Аттике, обосновывая свою инициативу экономическими и социальными причинами, а 40 дней назад некоторые члены этой же партии на парламентской сессии называли любой протест против кремации мракобесием и старались с большим количеством пафоса, сильными эмоциями, со слезами, душевным трепетом и популистскими заявлениями законодательно ее навязать", — заявил митрополит Мессинийский Хризостом.

Он подчеркнул, что не выступает против создания мусульманского кладбища. Священнослужителя смущает непоследовательность действий партии. Ему не нравится, что депутаты "в одностороннем порядке" выражают уважение к традициям ислама и в то же время "пренебрежительно высмеивают" христианскую традицию погребения.

"Я полагаю, что правительство, которое планирует через серьезную конституционную реформу подчеркнуть независимость государства от религии, не имеет права на подобные уничижительные высказывания, выражающие ангажированность и отсутствие независимости в принятии решений. Таким образом, становится очевидным, что правительство и правящая партия де-факто не уважают ни религиозную идентичность, ни религиозную свободу", — заключил митрополит.