Празднование Дня славянской письменности и культуры началось в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и зампред правительства РФ Ольга Голодец перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и зампред правительства РФ Ольга Голодец перед началом концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-премьер Ольга Голодец открыли праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве.

Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

"Если бы они (Кирилл и Мефодий) не перевели священные тексты на славянский язык, то трудно было бы прогнозировать развитие славянских народов, были бы они культурно самостоятельными или подпали бы под влияние мощных в то время культур. Скорее всего, что последнее было бы более реально. Их культурная деятельность, их духовная миссия изменили течение жизни славян, сделали их самостоятельными, самодостаточными, положили начало богатейшей культуры славянских народов", — заявил патриарх.

В свою очередь Голодец отметила, что надеется, что традиция масштабного праздника в этот день "будет многолетней, а, может быть, и многовековой". "Мы продолжаем замечательную традицию — это традиция собираться на главных площадях наших городов и поселков и отмечать этот день праздником хорового пения. Наша письменность, наш язык, наша песня — это то, что скрепляет нас, это основа нашей культуры", — заявила Голодец.

Она также поздравила патриарха с именинами и пожелала ему здоровья и долгих лет.

Патриарх и вице-премьер также вручили книги первоклассникам из школ Московской, Калужской и Ростовской областей.

Праздничные концерты в этот день устраивают по всей России. Они начинаются одновременно, а прямая трансляция идет на экранах, установленных на Красной площади, где проходит главный концерт. В этом году на прямую связь с Москвой выйдут Белгород, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие города.

В программе "Я, ты, он, она — вместе целая страна…" прозвучат духовные сочинения Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова, популярные песни советских авторов, а также выступит Полина Гагарина. Певица в сопровождении Большого сводного хора, включающего в этом году около 1200 человек, исполнит песню "Миллион голосов". Завершится концерт патриотическим гимном "Славься" на музыку Михаила Глинки из оперы "Иван Сусанин".