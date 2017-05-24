Европейский еврейский конгресс скорбит вместе с Манчестером

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осудил "шокирующий и варварский" террористический акт на "Манчестер Арене", в результате которого погибли как минимум 22 человека и десятки пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

"Эта ужасная атака еще раз показывает, что для террористов не существует границ. Своей целью они намеренно выбрали детей и молодых людей. Терроризм всегда бьет в самые больные места и видит во всех нас потенциальных жертв, независимо от возраста, религии или национальности. В этом ужас бесчеловечной идеологии фанатиков", — заявил Кантор.

Он добавил, что евреи Европы "молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших и выражают солидарность с британским народом и правительством".