Евреи призвали политиков забыть о толерантности после теракта в Манчестере

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Евреи РФ испытывают скорбь и возмущение действиями террористов в Манчестере и выражают соболезнования семьям погибших, заявил главный раввин России Берл Лазар.

Жертвами теракта на стадионе в Манчестере накануне вечером стали 22 человека.

"Мой народ хорошо знает, что такое террор, мы уже более полувека являемся одной из его главных мишеней. Но сейчас террористическая угроза приобрела глобальный характер — ни одна страна, ни один народ, ни одна религиозная община не может чувствовать себя в безопасности, не может быть уверена, что завтра именно она не станет очередной жертвой. И невольно спрашиваешь себя: что еще должно произойти, чтобы цивилизованный мир, наконец, осознал, что ему объявлена война на уничтожение?!", — цитирует раввина его пресс-служба.

"Сколько еще невинных людей должны погибнуть до тех пор, когда государства, наконец, перестанут говорить о "поисках компромисса" и "политических решениях", и ответят на войну настоящей войной?!", — задается вопросом Лазар.

Сейчас, по его словам, в моде термин "толерантность" — любая идеология якобы имеет свои причины и свою правду. Но, как считает раввин, толерантность к террористическим организациям и к той идеологии, на которую они опираются — это то, что во время Второй мировой войны называлось "коллаборационизм".

"Убежден, что настало время для цивилизованного мира вспомнить, какую цену ему пришлось заплатить за слишком долгую "толерантность" к германскому фашизму и его союзникам. И применить против "фашизма XXI века" — любых структур международного терроризма и любых государств, которые эти структуры так или иначе поддерживают — те средства, которые позволили спасти мир от власти нелюдей", — отметил раввин Лазар.

В свою очередь глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода полагает, что цель террористов — запугать людей и разжечь между ними ненависть. Он призвал не поддаваться этому.

"Призываем ведущих мировых лидеров объединить усилия в борьбе с терроризмом — ведь как показывает мировой опыт победа над этим злом возможна только при совместных действиях ведущих стран мира, когда исчезает деление террористов на "плохих" и "хороших", — заявил Борода.