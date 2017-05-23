Евреи призвали политиков забыть о толерантности после теракта в Манчестере

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Евреи РФ испытывают скорбь и возмущение действиями террористов в Манчестере и выражают соболезнования семьям погибших, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Мой народ хорошо знает, что такое террор, мы уже более полувека являемся одной из его главных мишеней. Но сейчас террористическая угроза приобрела глобальный характер — ни одна страна, ни один народ, ни одна религиозная община не может чувствовать себя в безопасности, не может быть уверена, что завтра именно она не станет очередной жертвой. И невольно спрашиваешь себя: что еще должно произойти, чтобы цивилизованный мир, наконец, осознал, что ему объявлена война на уничтожение?!", — цитирует раввина его пресс-служба.
"Сколько еще невинных людей должны погибнуть до тех пор, когда государства, наконец, перестанут говорить о "поисках компромисса" и "политических решениях", и ответят на войну настоящей войной?!", — задается вопросом Лазар.
Сейчас, по его словам, в моде термин "толерантность" — любая идеология якобы имеет свои причины и свою правду. Но, как считает раввин, толерантность к террористическим организациям и к той идеологии, на которую они опираются — это то, что во время Второй мировой войны называлось "коллаборационизм".
"Убежден, что настало время для цивилизованного мира вспомнить, какую цену ему пришлось заплатить за слишком долгую "толерантность" к германскому фашизму и его союзникам. И применить против "фашизма XXI века" — любых структур международного терроризма и любых государств, которые эти структуры так или иначе поддерживают — те средства, которые позволили спасти мир от власти нелюдей", — отметил раввин Лазар.
В свою очередь глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода полагает, что цель террористов — запугать людей и разжечь между ними ненависть. Он призвал не поддаваться этому.
"Призываем ведущих мировых лидеров объединить усилия в борьбе с терроризмом — ведь как показывает мировой опыт победа над этим злом возможна только при совместных действиях ведущих стран мира, когда исчезает деление террористов на "плохих" и "хороших", — заявил Борода.