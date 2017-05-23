Мощам Николая Чудотворца в первый день поклонились 18,6 тысячи москвичей
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в первый день доступа в Москве поклонились 18,6 тысячи человек, сообщил журналистам глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Мощи Николая Чудотворца привезли 21 мая в храм Христа Спасителя. С 22 мая к ним открыли свободный доступ для паломников.
"На вчерашний день, по данным на 21 час, храм посетили 18,6 тысячи человек", — сказал Сучков.
Он назвал эти цифры объективными, подсчет ведет Штаб по организации массового доступа верующих к святыне. Люди, по его данным, стояли в очередях от двух до четырех часов.
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.