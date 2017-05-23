Мощам Николая Чудотворца в первый день поклонились 18,6 тысячи москвичей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в первый день доступа в Москве поклонились 18,6 тысячи человек, сообщил журналистам глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Мощи Николая Чудотворца привезли 21 мая в храм Христа Спасителя. С 22 мая к ним открыли свободный доступ для паломников.

"На вчерашний день, по данным на 21 час, храм посетили 18,6 тысячи человек", — сказал Сучков.

Он назвал эти цифры объективными, подсчет ведет Штаб по организации массового доступа верующих к святыне. Люди, по его данным, стояли в очередях от двух до четырех часов.