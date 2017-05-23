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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мощам Николая Чудотворца в первый день поклонились 18,6 тысячи москвичей

Сюжет:
Мощи Николая Чудотворца в Москве (45)
09:4323.05.2017
0300
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа СпасителяПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в первый день доступа в Москве поклонились 18,6 тысячи человек, сообщил журналистам глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мощи Николая Чудотворца и другие святыни, вызвавшие ажиотаж в России
Мощи Николая Чудотворца привезли 21 мая в храм Христа Спасителя. С 22 мая к ним открыли свободный доступ для паломников.

"На вчерашний день, по данным на 21 час, храм посетили 18,6 тысячи человек", — сказал Сучков.

Он назвал эти цифры объективными, подсчет ведет Штаб по организации массового доступа верующих к святыне. Люди, по его данным, стояли в очередях от двух до четырех часов.

Мощи Николая Чудотворца привезли в Россию
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОрганизацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.Женщина поклоняется ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДоступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.Верующие во время богослужения в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.Верующая стоит в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУже в первый день к мощам выстроились большие очереди.Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПаломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.Женщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкС 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБеспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.Женщина прикладывает ребенка к ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДоступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.Верующие стоят в очереди в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОбщественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ организации доступа к святыне участвуют волонтеры.Верующие во время богослужения в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВолонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.Верующие в храме Христа Спасителя у ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленного спецбортом из итальянского города Бари
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленного спецбортом из итальянского города Бари
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПринесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.Священнослужители во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленного спецбортом из итальянского города Бари
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТоржественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКовчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГлава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.
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