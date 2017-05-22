Таджуддин: Мусульмане РФ помогут властям в развитии социального служения

БОЛГАР (Татарстан), 22 мая – РИА Новости. Российские духовные управления мусульман будут развивать социальное служение и обратят особенное внимание на подготовку отечественных кадров исламского духовенства, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Он уточнил, что именно эти вопросы обсуждались в ходе его встречи 21 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что участники встречи обсудили "текущие вопросы деятельности мусульманской уммы". О каких-либо подробностях не сообщалось.

"Основное, что обсуждали – это подготовка кадров, притом отечественных кадров мусульманского духовенства, развитие программы стандартизации исламского образования, социальные проблемы. Социальное служение надо поднимать, потому что это является частью духовно-нравственного воспитания, без социального служения его быть не может", — сказал Таджуддин.

По его словам, представители всех традиционных религий России, в том числе мусульманских организаций, сейчас ведут регулярную деятельность в местах заключения, в больницах и домах престарелых, в других социальных учреждениях. Во многих регионах духовные управления ЦДУМ заключили соглашения о социальном партнерстве и делах благотворительности с администрациями регионов и с епархиями Русской православной церкви.

"Очень много значит профилактика пороков общества, как то: наркомании, пьянства; детей надо воспитывать. Этим и духовенство должно заниматься, у государства предостаточно других дел – и дороги строить, и заводы, экономический подъем обеспечивать и обороноспособность повышать… Обстановка ведь такая. И поэтому духовные пастыри не только словом, но и делом должны участвовать в социальном служении", — отметил верховный муфтий.

"Главное – это укреплять единство и сплоченность общества, на этом зиждутся мир и согласие, а когда есть мир и согласие, мы — крепкая держава", — заключил Таджуддин.

Председатель ЦДУМ принял участие в торжествах по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией, которые прошли в древнем городе Болгар. В частности, в рамках праздничных мероприятий 20 мая президент Татарстана Рустам Минниханов и мусульманские духовные лидеры присутствовали на презентации строящихся зданий Болгарской исламской академии – нового мусульманского духовно-просветительского центра России. Мероприятие посетили тысячи мусульман со всех концов страны.