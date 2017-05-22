Патриарх: выставка шедевров Ватикана - знак культурной общности РФ и Италии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большой интерес, проявленный россиянами к выставке "Шедевры Пинакотеки Ватикана", свидетельствует о духовной и культурной общности России и Италии, которую нельзя потерять, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Римско-Католической церкви.

"Россия и Италия обладают очень большим культурным наследием, которое, в первую очередь, было сформировано христианской верой наших народов. И мы ни в коем случае не должны потерять эту основу нашего культурного диалога сегодня", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской церкви в этой связи вспомнил о том "огромном интересе" российского общества, который был проявлен к выставке экспозиций из сокровищниц Ватиканского музея, которая прошла недавно в Москве.

"Все представленные полотна были с библейскими, христианскими сюжетами. Огромное количество людей, которые посетили эту выставку, также свидетельствует о нашей духовной и культурной общности. В наше сложное время, когда в области международных отношений мы наблюдаем эскалацию конфликтов и противостояния, культурное сотрудничество, духовное сотрудничество — это одно из наиболее эффективных средств, с помощью которых Церкви могут содействовать преодолению вражды между народами", — сказал глава РПЦ.

Выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо", которая проходила в Третьяковской галерее с 25 ноября по 1 марта, посетили более 163 тысяч человек. На выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" в Лаврушинском переулке было представлено 42 живописных произведения XII-XVIII веков.

Во встрече, которая прошла в понедельник в храме Христа Спасителя по случаю принесения в Россию мощей святителя Николая Чудотворца, также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бари Франческо Какуччи, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, руководство города Бари, представители Русской православной и Римско-Католической церкви.