Израиль отметил День Победы по еврейскому календарю молитвой

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне. Архивное фото

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Сотни израильтян отметили шествием "Бессмертного полка", молитвами и возложением венков День спасения и освобождения — недавно учрежденный праздник победы над нацистской Германией по еврейскому религиозному календарю, рассказали РИА Новости участники акции.

Торжественной датой выбран 26 день месяца ияра, на который пришлось 9 мая 1945 года.

Около 350 человек прошли с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, флагами Израиля и красными знаменами Победы к иерусалимскому мемориалу евреям-красноармейцам. Он расположен на главном военном кладбище страны, на горе Герцля. Участники почтили память павших минутой молчания, возложили венки, раввины прочитали молитву "кадиш".

"Сегодня сюда приехали люди со всего Израиля — внуки и правнуки тех, кто воевал против нацизма. День спасения и освобождения — это праздник молитв и благодарности", — сказала одна из организаторов акции Наталья Гольдштейн.

Накануне молитвы читали у иерусалимской Стены плача — самой большой святыни иудейского мира. Провести богослужение на день раньше устроители решили из-за президента США Дональда Трампа, который придет к стене в понедельник.

Новый праздник задуман как религиозное продолжение Дня Победы, который последние полтора десятка лет широко отмечается в Израиле по григорианскому календарю — 9 мая. Автор идеи, президент Международного фонда горских евреев Герман Захарьяев, рассчитывает придать Дню спасения и освобождения такой же размах и закрепить его статус законодательно.