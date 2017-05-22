Патриарх передал для папы Римского старинную икону Николая Чудотворца

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Бари Франческо Какуччи в Москве

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Бари Франческо Какуччи в Москве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с представителями Римско-Католической церкви подарил папе Римскому Франциску икону святителя Николая, а также свои медали.

"Хотел бы попросить вас, ваше высокопреосвященство, передать в качестве подарка эту старинную икону святителя-чудотворца Николая святейшему Франциску, папе Римскому, а также медали, которые связаны с моим патриаршим служением", — сказал патриарх, обращаясь к архиепископу Бари Франческо Какуччи.

Как уточнили РИА Новости в патриаршей пресс-службе, в дар понтифику патриарх преподнес "старинную икону святителя, написанную в русской традиции".

Самому архиепископу Франческо в память о его пребывании в Москве предстоятель РПЦ также подарил большую икону святителя Николая, и наградил его церковным орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

Кроме того, настоятель базилики святителя Николая в Бари священник Чиро Капотосто был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени, а губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано — тем же орденом, но III степени. Как говорится в указе патриарха, указанных наград эти и некоторые другие зарубежные гости удостоены "во внимание к трудам по принесению мощей святителя Николая Чудотворца" из Италии в Россию.

Во встрече, которая прошла в помещениях храма Христа Спасителя по случаю принесения в Россию из Бари мощей святителя Николая Чудотворца, также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, руководство города Бари, представители Русской православной и Римско-Католической церквей.