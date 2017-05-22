Архиепископ Бари: принесение мощей подчеркивает статус отношений РПЦ и Рима

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Принесение мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию свидетельствует о "привилегированном статусе отношений" между Русской православной и Римско-Католической церквями, заявил архиепископ Бари Франческо Какуччи на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Во встрече, которая проходит в палатах храма Христа Спасителя, участвуют председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бари, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, мэр Бари Антонио Декаро, представители Русской православной и Римско-Католической церквей.

По словам Какуччи, принесение мощей святителя в Россию является "уникальным событием с момента разделения Церквей". Он отметил, что папа Франциск также неоднократно в общении с ним подчеркивал "важность этого события, называя его уникальным".

"Практически каждый день до нас доходят просьбы о том, чтобы мы поделились реликвией – мощами святителя Николая, и поэтому то, что случилось, — перенесение мощей в Россию, — делает явным и показывает некий привилегированный статус наших отношений — отношений и к Русской православной церкви, и лично к вам, ваше святейшество", — сказал Какуччи, обращаясь к патриарху Кириллу.

Договоренность о принесении части мощей святителя Николая была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в Москве, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.