Патриарх: десятки тысяч людей уже стоят в очереди к мощам святителя Николая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Десятки тысяч людей уже стоят в очереди к храму Христа Спасителя, желая приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Римско-Католической церкви.

"Пока мы здесь сидим, уже десятки тысяч людей стоят в очереди, чтобы приложиться к этим мощам", — сказал патриарх, открывая встречу в помещениях храма Христа Спасителя.

Во встрече участвуют председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Бари Франческо Какуччи, апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильор, представители Русской православной и Римско-Католической церкви.

Встреча посвящена историческому событию — впервые в истории мощи святителя Николая выносятся из Бари в другую страну, в данном случае Россию. Это является "ярким примером нашего свидетельства о христианской вере", сказал патриарх, открывая собрание.