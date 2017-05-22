РПЦ: в Петербурге мощи св Николая разместят в Александро-Невской лавре

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мощи Николая Чудотворца 13 июля перевезут из московского храма Христа Спасителя в санкт-петербургскую Александро-Невскую лавру, сообщили в понедельник РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля мощи будут размещены в московском храме Христа Спасителя.

РПЦ ранее не называло место пребывания мощей в Северной столице. В начале мая в Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщали, что не исключают возможности выставить мощи святителя Николая Чудотворца в Исаакиевском соборе, если к тому времени он будет передан верующим. Однако затем в качестве наиболее вероятного места была названа Александро-Невская лавра.

"Мощи Николая Чудотворца выставят для поклонения в Александро-Невской лавре с 13 по 28 июля", — сказала руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.