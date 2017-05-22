Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве достигла полутора километров

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца, привезенным в храм Христа Спасителя, достигла 1,5 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"С утра у входа в очередь возле Крымского моста выстроилась очередь жаждущих прикоснуться к святыне и к моменту открытия доступа к мощам Святителя Николая очередь растянулась примерно на полтора километра", — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе департамента рассказали, что во время торжественной церемонии передачи святыни в храме Христа Спасителя находилось несколько тысяч человек. Сейчас они могут приложиться к мощам.