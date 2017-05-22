Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве достигла полутора километров

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Очередь к мощам Николая Чудотворца, привезенным в храм Христа Спасителя, достигла 1,5 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля мощи будут размещены в московском храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге, предположительно в Александро-Невской лавре. В понедельник доступ к мощам всем желающим будет открыт с 14.00 по Москве.

"С утра у входа в очередь возле Крымского моста выстроилась очередь жаждущих прикоснуться к святыне и к моменту открытия доступа к мощам Святителя Николая очередь растянулась примерно на полтора километра", — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе департамента рассказали, что во время торжественной церемонии передачи святыни в храме Христа Спасителя находилось несколько тысяч человек. Сейчас они могут приложиться к мощам.