В Москве открыли доступ к мощам Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя, где находится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Верующим открыли доступ к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в РПЦ.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля мощи будут размещены в московском храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.

"Ранее планировалось, что доступ откроется в 14.00, но храм был подготовлен раньше для приема паломников. В очереди дежурят священники и волонтеры. В храме духовенством Москвы совершаются молебны святителю Николаю", — заявили в РПЦ.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что очередь к мощам Николая Чудотворца уже достигла 1,5 километров.