В РПЦ ждут, что мощам святого Николая поклонится рекордное количество людей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории доставлены из Бари в Россию, может поклониться большее число людей, чем поясу Богородицы в 2011 году, когда к святыне прикоснулись 3,5 миллиона человек, считает экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города. До 12 июля мощи будут размещены в московском храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге, предположительно в Александро-Невской лавре.

Доступ к мощам всем желающим будет открыт с 14.00 по Москве. Сейчас к ним прикладываются те, кто пришел на утреннюю службу. На подходе к храму образовалась большая очередь, которая начинается с Крымского моста.

"Могу сказать, что тогда (в 2001 году) была дикая холодина. Люди стоят здесь в теплые дни, поэтому может быть и больше", — сказал Вигилянский.

В качестве еще одного аргумента он привел тот факт, что мощи Николая Угодника будут находиться в России больше, чем пояс Богородицы. Тогда, с 20 октября по 27 ноября 2011 года смогли приложиться 3,5 миллиона в 16 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В Москве рекорд стояния в очереди к святыне составил 26 часов.