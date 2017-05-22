В центре Москвы ограничили движение для прохода верующих к мощам св Николая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Движение для автомобилистов перекрыли в центре Москвы вблизи храма Христа Спасителя для того, чтобы верующие смогли поклониться мощам Николая Чудотворца, которые доставили в столицу, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы

"В связи с организацией доступа граждан к православной святыне — частице мощей святителя Николая Мирликийского — с 22 мая по 13 июля движение транспорта ограничено по одной полосе на Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка и на Соймоновском проезде", — сообщили в информационном центре агентству.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.

До 12 июля мощи будут размещены в Москве, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.