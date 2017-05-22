Патриарх поблагодарил папу за возможность принести в РФ мощи св Николая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность всем, кто сделал возможным принесение мощей святителя Николая Чудотворца в Россию, и выразил надежду на примирение христиан.

Мощи святителя Николая были доставлены в храм Христа Спасителя из итальянского Бари в воскресенье вечером.

"Еще раз хочу выразить свою благодарность святейшему Франциску, папе Римскому, владыке Франческо, архиепископу города Бари, монахам Доминиканской обители, которые охраняют и берегут святые мощи в Бари, представителям Итальянского государства за помощь, оказанную нам в том, чтобы сегодня мы молились в день святителя Николая, в день памяти перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бари, здесь, в Москве, перед его мощами, привезенными к нам из города Бари", — сказал патриарх.

Он отметил, что его благодарность всем перечисленным людям "сопровождается молитвой о том, чтобы Господь примирил христиан Востока и Запада, Севера и Юга, чтобы все те, кто готов идти на свет Божий, проходя свое жизненное поприще, имел общую надежду, общую веру и единую любовь".

Праздничную литургию патриарху Кириллу помогали совершать несколько десятков архиереев Русской православной церкви. В храме также присутствовали несколько тысяч верующих, представители государственной власти и зарубежные гости, приехавшие вместе с мощами святителя из Бари.