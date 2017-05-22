ХХС заполнился верующими в первый день поклонения мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, в день святителя Николая Чудотворца, начал совершение праздничной Божественной литургии в храме Христа Спасителя, который уже почти заполнен верующими.

Люди, желающие принять участие в богослужении и поклониться мощам святителя Николая, проходят к главному входу в храм, идя со стороны Пречистенской набережной. Пешеходные проходы к ХХС со стороны Остоженки полностью перекрыты. В настоящее время в храме Христа Спасителя находятся несколько тысяч человек.

Мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари, в воскресенье были доставлены спецрейсом в Москву.

Вокруг храма выставлены металлические ограждения, дежурят наряды полиции, которые пропускают людей через рамки металлодетекторов. Какого-либо ажиотажа не наблюдается, обстановка спокойная. Каких-либо серьезных пробок в районе проведения мероприятия пока также не наблюдается.

После совершения Божественной литургии и праздничного молебна в честь святителя Николая Чудотворца организаторы откроют доступ к мощам для верующих. Ожидается, что это произойдет около 14.00.