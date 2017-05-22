Мощи Николая Чудотворца под звон колоколов доставили в храм Христа Спасителя

Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Святыню встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мощи святого Николая Чудотворца впервые в истории доставили в Россию из Италии. В честь их прибытия в храме Христа Спасителя провели торжественное богослужение, в котором приняли участие сотни священнослужителей.

Мощи святого Николая 21 мая прибыли спецрейсом во "Внуково" из итальянского города Бари. Святыню поместили в ковчег, украшенный сусальным золотом и покрытый стеклом, через которое верующие могут увидеть реликвию.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. За все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

Поклониться мощам в Москве можно будет до 12 июля, в Санкт-Петербурге — с 13 по 28 июля.