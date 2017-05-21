Патриарх Кирилл верит в возможность объединения христиан разных церквей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит в объединение христиан разных церквей в будущем.
Как отметил предстоятель, объединение христиан может произойти "не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово".
"Верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе, и прося у него соединить Церкви воедино", — заявил он.
Разделение Церкви на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную — на Востоке с центром в Константинополе произошло в 1054 году. Раскол не преодолен до сих пор.