Патриарх Кирилл верит в возможность объединения христиан разных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит в объединение христиан разных церквей в будущем.

"Сегодня мы еще разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться", — сказал патриарх в воскресенье в храме Христа Спасителя, где он совершил богослужение у мощей Николая Чудотворца, впервые в истории доставленных из Италии.

Как отметил предстоятель, объединение христиан может произойти "не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово".

"Верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе, и прося у него соединить Церкви воедино", — заявил он.

"Да хранит Господь и помогает в прохождении непростых исторических путей христианам Востока и Запада", — добавил патриарх.

Разделение Церкви на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную — на Востоке с центром в Константинополе произошло в 1054 году. Раскол не преодолен до сих пор.