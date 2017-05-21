Мощи Николая Чудотворца впервые привезли из Бари в Москву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

БАРИ (Италия)/МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Это поистине историческое событие могло бы состояться еще 15 лет назад. Тогда мэр города Бари предложил привезти в Россию часть мощей Николая Чудотворца. Но горожане ответили ему: "Если дашь русским хотя бы палец святителя — мы отрежем тебе руки".

Барийцы очень ревностно относятся ко всему, что связано с Николаем Чудотворцем. И неудивительно: мощи они перенесли в свой город 930 лет назад из Мир Ликийских (сейчас — Демре в турецкой Анталии), родного города святого. Хотя, если честно, они их попросту украли и, по всей видимости, до сих пор чувствуют определенную вину за содеянное.

Когда барийские моряки привезли святыню к себе на родину, сразу же началась война с местным архиепископом и, назло ему, мощи разместили в специально построенной базилике. А чтобы реликвию никто не отнял, замуровали ее в крипте храма, положив сверху две огромные мраморные плиты. Но мощи чудесным образом источали миро, особую маслянистую жидкость, поэтому горожане решили оставить небольшое отверстие для его сбора. Это масло носит в Бари специальное название — "манна".

Наверное, именно особое отношение горожан к святому стало причиной того, что с момента договоренности между патриархом Кириллом и папой Франциском о принесении святыни в Россию и самим событием прошло больше года.

"Его святейшество папа Франциск на встрече с патриархом Кириллом, подчеркивая уникальность момента, сказал, что хорошо было бы иметь видимый, ощутимый всеми знак этой встречи. Мы видим этот уникальный знак во временном перенесении мощей, которое мы сейчас совершаем", — считает архиепископ Бари Франческо Какуччи.

Барийцы, как заверяет местное духовенство, в большинстве своем одобрили этот шаг. Их горячность и отзывчивость под стать самому Николаю Угоднику — какой еще святой самоотверженно помогал заключенным и яростно раздавал пощечины еретикам?

Медики в изумлении

Принесение мощей Николая Угодника в Россию стало не только религиозным, но и научным событием. Извлечением частицы этой священной реликвии занималась группа судмедэкспертов из университета Бари.

"Нам была поставлена задача, по возможности, достать максимально большую частицу, принимая во внимание довольно узкое отверстие. Для этой цели мы использовали современный медицинский инструмент — фиброскоп. Посредством фиброскопа мы вошли внутрь раки. Сначала мы попробовали отделить длинную кость — фибрию, нижнюю часть ноги", — рассказывает профессор Франко Интроне, который руководил экспертной группой.

Однако кость была слишком большой для отверстия в плите. Ученые выбрали другую "цель" — девятое левое ребро, у самого сердца святителя.

Мы сразу же отнесли эту частицу на факультет. Там мы ее высушили (от мира) и сделали компьютерную денситометрию, чтобы понять сколько в ней кальция — определить прочность. Косточка минерализированная. Несмотря на то, что она достаточно хрупкая в отличие от костей живого человека — не такая эластичная — ее прочность в целом сохранена", — заявил ученый.

"И если мы поймем, что святитель Николай жил почти 1700 лет назад, то вызывает удивление сохранность этой частицы мощей. Она очень хорошо сохранилась!", — изумляется профессор.

Впрочем, он подчеркнул, что кости святителя ни разу не подвергались бальзамации, поэтому есть реальные опасения, что часть мощей не сможет долго пробыть вне гробницы. Тем самым, ученый развеял слухи о том, что реликвия останется в России навсегда.

Эксперты, как признался он, сильно волновались, потому что ничего не знали о состоянии мощей. Последнее освидетельствование прошло еще в 1953 году. Тогда антропологи подтвердили, что кости принадлежат малоазийскому греку.

Но попробуй скажи это жителям Бари — для них он итальянец, не иначе. Да и в России он свой, родной. Особенно примечательно, что оба народа одинаково называют его Николой и верят, что он-то поможет незамедлительно.

Молитва с овациями

"Чьюзо! Чьюзо!", — кричит, размахивая руками, пожилая женщина. После этого становится понятно, что это strada senso un schito — "улица без выхода", каких в городе много. Зато любой из местных подскажет вам путь к папской базилике в честь святителя Николая.

С самого утра льет дождь — будто природа не хочет отпускать святыню. Крипту базилики украсили православными иконами, российские паломники спешно в нее заходят.

Местным жителям немного непривычно видеть вместо традиционной воскресной мессы православную службу, ведь она, как правило, совершается по четвергам. При этом в базилику они чуть ли не бегут, боясь пропустить важнейшее событие. В храме и на площади перед ним постоянно слышится "Русо! Моска!".

Путь маленького ковчежца, в который поместили ребро Николая Угодника, из крипты в верхнюю часть базилики сопровождается аплодисментами. Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ Франческо Какуччи по очереди совершают каждение частицы мощей, а затем читают молитвы святителю, на церковнославянском и итальянском языке соответственно.

После этого ковчежец с ребром Николая Чудотворца помещают под бронированное стекло в покрытый золотом большой мощевик весом более 40 килограмм. Монахи-доминиканцы, являющиеся хранителями мощей, закрывают стеклянную крышку на ключ и ставят сургучевую печать. Митрополит Иларион и архиепископ Франческо подписывают документ о временной передаче РПЦ святыни. "Мы разделяем общее духовное предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого предания являются пресвятая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, которых мы почитаем", — написано в меморандуме.

Когда ковчег с мощами выносили из базилики, в небо Бари запустили фейерверк, благо дождь к этому моменту кончился.

Многие из собравшихся на площади воскликнули от испуга и радости. Православное и католическое духовенство вместе с властями города неторопливо погрузили святыню в специальный автомобиль с открытым верхом, сделанным наподобие знаменитого "папамобиля".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Антон Скрипунов Вынос частицы мощей Николая Чудотворца из базилики в Бари

Кто-то из горожан хлопал в ладоши, кто-то махал рукой вслед. Такое ощущение, что весь 320-тысячный город одновременно стал участником грандиозного события.

Русская феличита

"Этого никогда не было за всю историю существования города, который в одной из древнерусских проповедей назван "счастливым городом". Наши предки некогда сказали: "Феличе Бари!". Сегодня и мы вслед за нними можем сказать: "Счастливая Москва!", "Счастливый Санкт-Петербург!" и "Счастливая святая Русь!", — такими словами проводил святыню архиепископ Бари.

"Святитель и чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым…. Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной", — так встретил реликвию патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Москву накрыл колокольный звон. Редкое событие — звонят на колокольне Ивана Великого, главной в стране. Верующие с нетерпением ждут, когда смогут прикоснуться к святыне. Как рассказали в Русской церкви, с 22 мая по 28 июля ожидается больше паломников, чем было во время принесения пояса Богородицы в 2011 году — 3,5 миллиона человек. В Москву и Петербург прибудут верующие из различных стран СНГ и Прибалтики, помимо этого поклониться мощам святителя пригласили гостей футбольного Кубка Конфедераций. Уже в понедельник, 22 мая, в Москве могут быть огромные очереди.

Но это вряд ли остановит всех тех, кто верит, что Николай Угодник незамедлительно придет на помощь, сотворит очередное чудо. Впрочем, самый почитаемый россиянами "итальянец" и, одновременно самый известный на Аппенинах "русский" уже сотворил одно чудо. "Феличита", — возможно так потом верующие назовут 52 дня исторического пребывания мощей самого известного христианского святого в России.