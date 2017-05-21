Мощи Николая Чудотворца доставили спецрейсом в Москву

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставили в Москву. В храме Христа Спасителя святыню встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поклониться мощам в Москве можно будет до 12 июля.

Мощи отправились в путь

О том, что мощи самого почитаемого христианского святого доставят в Россию, патриарх Кирилл и папа Римский Франциск договорились во время исторической встречи в Гаване в феврале 2016 года. До этого мощи Николая Чудотворца никогда не покидали итальянский город Бари, где они хранятся вот уже 930 лет.

Судмедэксперты извлекли из раки с мощами девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца, рассматриваемого в христианской традиции как место сосредоточения веры. Ребро вложили в специальный ковчег, так называемый мощевик.

Ковчег, украшенный сусальным золотом, покрыт стеклом, через которое верующие смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ города Бари Франческо Какуччи подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя. После этого священнослужители вынесли ковчег из базилики на площадь и водрузили на специальный автомобиль, который направился в аэропорт. Провожали святыню сотни людей — жители Бари и паломники из России.

Москва встречает святыню

В аэропорту "Внуково" ковчег встречали рота почетного караула и духовенство, а также верующие с цветами и иконами. Вся церемония сопровождалась богослужениями.

Затем мощи перенесли в автобус, который отправился к храму Христа Спасителя. Там их встретил патриарх Кирилл. Доставка святыни была отмечена торжественным звоном колоколов в церквях столицы, в том числе в храме Христа Спасителя и на колокольне Ивана Великого в Кремле.

Храм, вмещающий около 10 тысяч человек, был заполнен верующими. Многие из паломников приехали из других российских регионов, а также из стран ближнего зарубежья, где, как и в России, особенно почитается святой Николай.

Доступ к мощам

По информации организаторов, с 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, в храме Христа Спасителя. Доступ паломников к мощам в понедельник начнется в 14.00 и продлится до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне с 8.00 до 21.00.

В столице вечером в субботу и в ночь на воскресенье ограничат движение: проехать по Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка нельзя будет с 22.00 до шести утра. Саймоновский проезд полностью перекроют с 22 мая по 13 июля.

Московские власти заверяют, что город готов принять любое число паломников, и прогнозируют, что очередь к храму Христа Спасителя растянется примерно на два километра — до Крымского моста. Поэтому паломники, желающие поклониться мощам Николая Угодника, должны будут выходить на станции метро "Парк культуры" (кольцевая или радиальная). Затем нужно пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь.

В случае большого числа желающих очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников – тогда ехать придется до "Фрунзенской" или даже до "Воробьевых гор", о чем организаторы сообщат в оперативном режиме.

Тринадцатого июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они будут находиться до 28 июля в Александро-Невской лавре.

Уникальное событие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в специальном обращении к верующим назвал принесение в пределы Русской православной церкви мощей святителя Николая "поистине уникальным событием", призвав верующих быть "подражателями добродетелей Мирликийского святителя".

"Святитель и чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым. Практически во всех домах как в прошлом, так и во многих домах православных людей сегодня есть непременно три иконы: Спасителя, Богоматери и святителя Николая Чудотворца", — сказал патриарх, встретив ковчег с мощами.

По его словам, такое почитание связано с множеством чудес в жизни людей по молитвам к этому святому, "с избавлением Отечества и народа нашего от многих и многих исторических катастроф".

"Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной", — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что сегодня очень нужно присутствие святителя Николая, чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но и чтобы великие непреходящие божественные истины не уходили из жизни современного человека".

Святой Николай

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря — в день кончины и 22 мая — в память перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар. В народе эти праздники именуются "Никола зимний" и "Никола летний".

Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.