Патриарх Кирилл назвал Николая Чудотворца самым почитаемым святым в стране

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Николая Чудотворца, мощи которого в воскресенье впервые доставили в РФ из Италии, самым почитаемым святым в стране.

"Святитель и чудотворец Николай с точки зрения народного почитания на Руси был и остается первым святым. Практически во всех домах как в прошлом, так и во многих домах православных людей сегодня есть непременно три иконы: Спасителя, Богоматери и святителя Николая Чудотворца", — сказал патриарх в воскресенье в храме Христа Спасителя, куда доставили ковчег с мощами Николая Чудотворца.

По его словам, такое почитание связано с множеством чудес в жизни людей по молитвам к этому святому, "с избавлением Отечества и народа нашего от многих и многих исторических катастроф".

"Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никогда не был связан с нашей страной", — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что сегодня очень нужно присутствие святителя Николая, "чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но и чтобы великие непреходящие божественные истины не уходили из жизни современного человека".

Предстоятель РПЦ напомнил, что договоренность о принесении части мощей из Италии была достигнута по результатам его исторической встречи с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Обращаясь к присутствовавшему в храме католическому архиепископу Бари Франческо Какуччи, он поблагодарил католическую церковь за предоставленную россиянам возможность поклониться мощам святого Николая.

Мощи святого Николая в воскресенье прибыли спецрейсом в аэропорт "Внуково" из папской базилики Бари. Ранее за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали пределы города.

До 12 июля мощи будут размещены в Москве, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.