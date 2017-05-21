Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца, которые впервые в истории доставили в Россию из Италии.

Сотни представителей духовенства выстроились в живой коридор снаружи, через который патриарх из храма проследовал к автобусу, на котором ковчег с мощами привезли из аэропорта "Внуково". Затем четыре епископа занесли на своих плечах ковчег в храм.

Храм, вмещающий около 10 тысяч человек, был заполнен верующими. Многие из паломников приехали из других российских регионов, а также из стран ближнего зарубежья, где, как и в России, особенно почитается святой Николай.

© РИА Новости / Илья Питалев Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца. © РИА Новости / Илья Питалев Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в храме Христа Спасителя ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца.

Доставка святыни была отмечена торжественным звоном колоколов в церквях столицы, в том числе в храме Христа Спасителя и на колокольне Ивана Великого в Кремле.

Мощи святого Николая сегодня прибыли спецрейсом во "Внуково" из папской базилики итальянского города Бари. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

До 12 июля мощи будут доступны для паломников в храме Христа Спасителя, с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.