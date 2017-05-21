В Москву доставили мощи святителя Николая Чудотворца

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в алтаре базилики святителя Николая Чудотворца в Бари. Архивное фото

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в алтаре базилики святителя Николая Чудотворца в Бари. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари, доставлены спецрейсом в Москву.

Верующие московских приходов собрались в аэропорту "Внуково", чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты святому.

На летном поле мощи святителя Николая Чудотворца встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта "Внуково", святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

Договоренность о принесении части мощей святителя Николая была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в Москве, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.