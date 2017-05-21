Прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву. Прямая трансляция

МОСКВА 21 мая — РИА Новости. В Москву впервые прибывают мощи одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца.

Святыня 930 лет хранилась в итальянском городе Бари.

С 21 мая по 12 июля мощи будут находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14.00 до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки: с 8.00 до 21.00.