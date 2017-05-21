Ковчег с частью мощей святителя Николая вынесли из базилики Бари

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в алтаре базилики святителя Николая Чудотворца в Бари

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в алтаре базилики святителя Николая Чудотворца в Бари

БАРИ, 21 мая – РИА Новости. Ковчег с частью мощей святителя Николая — наиболее почитаемого в России святого — передан Русской православной церкви и вынесен из базилики итальянского города Бари, где мощи хранятся почти 930 лет.

Ковчег водружен на специальный открытый автомобиль, торжественный кортеж проследует через весь город.

После церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России ковчег, изготовленный российскими ювелирами по специальному заказу, был вынесен на руках священнослужителей из базилики святителя Николая на площадь около храма.

Проводить святыню собрались сотни людей — паломники и духовенство из России, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Кортеж в сопровождении главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.

Выполненный из благородных металлов ковчег покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

По прилету в Москву ковчег будет сразу перевезен в Храм Христа Спасителя, к началу праздничного вечернего богослужения накануне дня памяти святителя Николая, отмечаемого православным христианами 22 мая. Вести службу будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарх Кирилла с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

До 12 июля мощи будут размещены в Храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.