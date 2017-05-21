Мощи святителя Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ

БАРИ (Италия), 21 мая — РИА Новости. Русская православная и Римско-католическая церкви подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца, которая отправится в Россию.
Передачу святыни предваряло богослужение, которое митрополит Иларион совершил в сослужении духовенства Русской православной церкви. Часть мощей, которая отправится в Москву, принесли в алтарь крипты базилики, где совершается служба. В храме присутствуют многочисленные верующие из России, а также жители города Бари.
"Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании святыни", – сказал митрополит Иларион.
Церемонию передачи предваряла молитва на церковнославянском и итальянском языках. Их читали митрополит Иларион и архиепископ Франческо.