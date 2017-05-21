В Россию впервые привезут мощи Николая Чудотворца

БАРИ, 21 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мощи Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых христианских святых — впервые в истории привезут из итальянского города Бари в Россию, в Москве их встретит патриарх Кирилл вместе с многочисленным духовенством и верующими.
"Утром 21 мая мы сонмом архиереев Русской православной церкви совершили Божественную Литургию на мощах святителя, что уже стало традицией, потому что наши паломники в большом количестве прибывают в город Бари на дни памяти святителя Николая. Затем мы с архиепископом Бари Франческо Какуччи подпишем акт о временном перенесении части мощей в Россию", — рассказал журналистам глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
После подписания документа часть мощей будет вложена в специальный ковчег, изготовленный в мастерских Русской церкви. Вес ковчега составляет примерно 40 килограммов, он покрыт сусальным золотом. Мощевик проследует торжественным кортежем через весь город Бари в аэропорт на специальном автомобиле с открытой крышей, сделанном наподобие знаменитого "папамобиля".
В это же время, 18.00 мск, все храмы столицы зазвонят в колокола, встречая ковчег с мощами. Зазвонит и колокольня Ивана Великого в Кремле, что происходит весьма редко.
Пребывание святыни в России
Как ожидается, принесение мощей Николая Чудотворца вызовет такой же ажиотаж среди верующих, как и привоз в 2011 году с Афона в Россию пояса Пресвятой Богородицы. Тогда этой святыне, по приблизительным оценкам, поклонились более 3 миллионов паломников, а время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя достигало 26 часов.
По информации организаторов, с 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. В северной столице мощи будут находиться в Александро-Невской лавре. В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14.00 до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки: с 8.00 до 21.00. Также ежедневно здесь будет работать пресс-центр.
Куда лучше всего приходить в Москве
В случае большого числа желающих очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников – тогда ехать придется до "Фрунзенской" или даже до "Воробьевых гор", о чем организаторы сообщат в оперативном режиме.
Информацию о фактической длине очереди можно отслеживать на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и в Facebook.
Самый почитаемый Святой
С 1969 года католики в знак дружбы позволяют православным проводить службы в крипте базилики Святого Николая в Бари. Также раз в неделю (по четвергам) в основном помещении храма совершается богослужение "по византийско-русскому обряду". Во время него железная решетка открыта, поэтому после службы все желающие через специальное оконце в мраморном престоле могут поклониться мощам. Однако для большинства Россиян такие дальние паломничества трудноосуществимы.
Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.
Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.