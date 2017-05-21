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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Россию впервые привезут мощи Николая Чудотворца

01:0021.05.2017
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПамятник святому Николаю Чудотворцу. Архивное фотоПамятник святому Николаю Чудотворцу. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

БАРИ, 21 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мощи Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых христианских святых — впервые в истории привезут из итальянского города Бари в Россию, в Москве их встретит патриарх Кирилл вместе с многочисленным духовенством и верующими.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Делегация РПЦ прибыла в Бари за мощами Николая Чудотворца
Договоренность о принесении святыни была достигнута в ходе исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. В Россию доставят часть мощей — судмедэксперты извлекли из раки с мощами девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца. В христианской традиции сердце рассматривается как место сосредоточения веры.

"Утром 21 мая мы сонмом архиереев Русской православной церкви совершили Божественную Литургию на мощах святителя, что уже стало традицией, потому что наши паломники в большом количестве прибывают в город Бари на дни памяти святителя Николая. Затем мы с архиепископом Бари Франческо Какуччи подпишем акт о временном перенесении части мощей в Россию", — рассказал журналистам глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

После подписания документа часть мощей будет вложена в специальный ковчег, изготовленный в мастерских Русской церкви. Вес ковчега составляет примерно 40 килограммов, он покрыт сусальным золотом. Мощевик проследует торжественным кортежем через весь город Бари в аэропорт на специальном автомобиле с открытой крышей, сделанном наподобие знаменитого "папамобиля".

Мраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Мощи Николая Чудотворца доставят в Москву в специальном ковчеге
После этого спецборт с мощами в сопровождении делегации РПЦ, которую возглавляет митрополит Иларион, вылетит в Москву, в аэропорт Внуково-3. На вечернем богослужении в храме Христа Спасителя накануне дня памяти Николая Чудотворца святыню встретит патриарх Кирилл вместе со столичным духовенством.

В это же время, 18.00 мск, все храмы столицы зазвонят в колокола, встречая ковчег с мощами. Зазвонит и колокольня Ивана Великого в Кремле, что происходит весьма редко.

Пребывание святыни в России

Как ожидается, принесение мощей Николая Чудотворца вызовет такой же ажиотаж среди верующих, как и привоз в 2011 году с Афона в Россию пояса Пресвятой Богородицы. Тогда этой святыне, по приблизительным оценкам, поклонились более 3 миллионов паломников, а время ожидания в очереди к храму Христа Спасителя достигало 26 часов.

По информации организаторов, с 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. В северной столице мощи будут находиться в Александро-Невской лавре. В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14.00 до 21.00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки: с 8.00 до 21.00. Также ежедневно здесь будет работать пресс-центр.

Куда лучше всего приходить в Москве

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Москва встретит мощи Николая Угодника звоном колокольни Ивана Великого
Столичные власти заверяют, что город готов принять любое число паломников, и прогнозируют, что очередь к храму Христа Спасителя растянется примерно на два километра — до Крымского моста. Поэтому паломники, желающие поклониться мощам Николая Угодника, должны будут выходить на станции метро "Парк культуры" (кольцевая или радиальная). Затем нужно пройти пешком до Пречистенской набережной (район Крымского моста), где можно будет встать в очередь.

В случае большого числа желающих очередь будет продлена по набережной в сторону Лужников – тогда ехать придется до "Фрунзенской" или даже до "Воробьевых гор", о чем организаторы сообщат в оперативном режиме.

Информацию о фактической длине очереди можно отслеживать на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и в Facebook.

Самый почитаемый Святой

Базилика святителя Николая в Бари
© РИА Новости . Ольга Липич
Почему мощи Николая Чудотворца так ждут в России
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианских святых. По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря — в день кончины, и 22 мая — в память перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). В народе эти праздники именуются "Никола зимний" и "Никола летний".

С 1969 года католики в знак дружбы позволяют православным проводить службы в крипте базилики Святого Николая в Бари. Также раз в неделю (по четвергам) в основном помещении храма совершается богослужение "по византийско-русскому обряду". Во время него железная решетка открыта, поэтому после службы все желающие через специальное оконце в мраморном престоле могут поклониться мощам. Однако для большинства Россиян такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.

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Религия и мировоззрение
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