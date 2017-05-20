Протоиерей Андрей Бойцов: подлинные мощи святого Николая не покидали Бари

Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал РИА Новости, почему принесение мощей святого в Россию уникальное событие.

- Отец Андрей, неужели переговоры патриарха Кирилла и папы Францсика о принесении в Россию мощей святителя Николая Чудотворца стали первыми на эту тему?

- Предпринимались неоднократные попытки в постперестроечную эпоху, когда к середине 90-х поток паломников из России достиг значительных размеров: каждый год в Бари приезжали несколько десятков тысяч человек, поэтому многие церковные деятели предпринимали попытки организовать временное принесение мощей. Это было и в 90-е годы, и в начале 2000-х, но все эти попытки не принесли никаких результатов.

Поэтому то, что свершилось сейчас, означает, что пришло время. Святой Николай захотел — если рассматривать с духовной точки зрения — посетить самую верную часть своей паствы. Ведь ни для кого не секрет, что он особо почитается именно в Русской церкви. Многие верующие даже полагают, что он был русским святым. Хотя мы все понимаем, что это не так — он был малазийским греком, жившим в эпоху Римской империи.

- Как же все-таки удалось это организовать?

- Это удалось только на самом высшем уровне, когда во время прошлогодней встречи на Кубе святейший патриарх Кирилл обратился к папе Римскому Франциску с просьбой о возможности временно принести мощи в Россию для того, чтобы как можно больше верующих людей смогли им поклониться.

Паломничество в Италию сопряжено с определенными финансовыми затратами и понятно, что отнюдь не все верующие могут позволить себе такую дорогостоящую поездку. Поэтому патриарх в данном случае действовал как любящий отец своей паствы. Он озаботился не только насущными проблемами, требующими разрешения или совместных действий двух церквей, но и обратился к папе Римскому с такой практической просьбой, имея в виду нужды своей паствы.

- Известно, что во многих храмах России есть частицы мощей святителя Николая. В то же время мы слышим в последние дни, что мощи, по сути дела, впервые извлекаются и привозятся к нам. Как это можно объяснить?

- Это объясняется просто. Святитель Николай жил до IV века и потом его мощи хранились несколько столетий в городе Миры — оттуда они могли передаваться, была такая традиция.

Более того, известно, что в какие-то давние времена была отделена десница — правая рука; от нее частицы могли быть взяты. Теоретически, это могло произойти в византийскую эпоху, но это невозможно отследить, потому что нет документов.

Второй момент: когда барийцы в XI веке украли мощи, они это сделали в спешке. После них в Миры приехали венецианцы — выкупить остатки, примерно 15% скелета. И потом уже они с документами Венецианского патриарха раздавали мощи. Очень много частиц — именно документированных — как раз из Венеции. Медицинской экспертизой было подтверждено, что это мощи одного человека.

- Так в чем же тогда уникальность принесения мощей в Россию?

- Уникальность в том, что из Бари они приносятся первый раз. Никогда барийцы не давали никому ни одной частицы. И здесь, мы понимаем, не возникает вопросов с подлинностью. Спросите у настоятеля, владыки (архиерея — ред.), могут они предоставить документ аутентичности частиц? Откуда мы знаем? Ведь в средние века было много жуликов, которые торговали фальшивыми мощами, по сути костями простых людей, поэтому всегда есть вопросы.

Но "по вере вашей, да будет вам". Конечно, Господь не осудит прикладывающихся даже к мнимым святыням. Но если нет документа, когда и в каком месте эта частица мощей была отделена, куда перенесена, то это уже повод для большого сомнения. Здесь же никакого сомнения быть не может. Историческое событие — перенесение мощей в Бари известно. И то, что происходит сейчас — действительно в истории впервые. Но, конечно, могут быть маленькие частицы в других российских храмах.

- Насколько многочисленна русская община города Бари?

- Не очень многочисленна. Приход храма — 60 человек. Мы ведь в первую очередь окормляем паломников из России.

До кризиса на праздник святителя — 22 мая — сюда из России приезжали до десяти тысяч паломников.

- А сейчас?

— В последнее время это примерно четыре-пять тысяч человек.

- Само собой, паломники приезжают в том числе и в надежде на исцеление. Вам известны случаи чудесного исцеления?

— Очень часто люди, которые получили помощь от святителя, свидетельствуют об этом. Я регулярно совершаю здесь богослужения в течение шести лет и даже за этот относительно недолгий период ко мне обращалось много людей, которые засвидетельствовали факты исцеления от таких недугов как, например, онкология на последних стадиях.

Мне запомнилась одна женщина, исцелившаяся от слепоты. Причина этому, как я понял, крылась не в глазах, а в нервной системе. Медики не оставляли ей никакого шанса на исцеление. Так или иначе, после молитвы и паломничества сюда, в Бари, она обрела зрение.

Также знаю очень много пар, страдавших от бесплодия и также получавших просимое. Особенно отрадно, когда через год они уже приезжают сюда с двух-трехмесячным младенцем, дабы его покрестить здесь, у мощей святителя Николая.

Часто сюда приезжают молиться об избавлении от несправедливости в судебных решениях. Мы стараемся вести дневник таких чудесных случаев, который, быть может, опубликуем.

- А католики ведут такой же дневник?

— Раньше фиксировались чудеса. В настоящее время — нет. Как мы знаем, святитель Николай очень популярен в городе Бари, в провинции Апулия. Но для католической церкви он фактически является местночтимым святым. То есть, он не обязателен для почитания всеми.