На хадж в Мекку и Медину отправятся 6 тыс паломников из Таджикистана

ДУШАНБЕ, 19 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть тысяч паломников из Таджикистана отправятся в этом году на хадж к святым для мусульман местам — в Мекку и Медину, сообщил журналистам пресс-секретарь комитета по делам религий республики Афшин Муким.

"Из Таджикистана к святым для мусульман местам отправятся 6 тысяч таджикистанцев. Стоимость паломничества определена в сумме 32,871 тысячи сомони (3,985 тысячи долларов)", — сказал он.

По его данным, стоимость хаджа увеличилась по сравнению с 2016 годом на 4,671 тысячи сомони (около 570 долларов).

"Причин повышения стоимости хаджа две – увеличен шахский налог, взымаемый в Саудовской Аравии, и повышение курса доллара. Стоимость паломничества была согласована с Антимонопольной службой страны", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в стоимость входят авиабилет в обе стороны, медицинское страхование, расходы на питание и проживания в гостиницах Мекки и Медины, услуги гида, единая форма одежды для паломников, стоимость живности для обряда жертвоприношения, чемодана и ручной сумки с отличительными знаками Таджикистана.