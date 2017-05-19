Украинского посла вызвали к папе римскому из-за "церковных законов"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Посла Украины при Ватикане вызвали к папе римскому в связи с резонансными законопроектами, направленными против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщил клирик УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

"Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511 (законов против УПЦ МП. — Прим. ред.). Вызвали нашего посла Украины при Ватикане. Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему", — написал он в Facebook.

Ранее епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римско-католической церкви на Украине Станислав Широкорадюк раскритиковал эти законы.

Накануне Рада планировала обсудить два проекта о статусе религиозных организаций. Один из них предусматривает, что организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властью. Второй может дать право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. В УПЦ МП считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

Парламент не успел в четверг рассмотреть законопроекты.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине.

В стране действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В 2014-2016 годах УПЦ МП потеряла 40 храмов.