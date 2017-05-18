Россия требует реакции стран "нормандской четверки" на притеснение УПЦ

ВЕНА, 18 мая — РИА Новости. Россия требует однозначной реакции от других лидеров стран нормандского формата (в него помимо России и Украины входят Германия и Франция), австрийского председательства ОБСЕ и ее государств-участников на попытки втянуть Украинскую православную церковь в политическое противостояние на Украине. Об этом в четверг в своем выступлении на постоянном совете ОБСЕ заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Балакин.

Он напомнил, что и в докладах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксированы факты, отражающие политику силового отчуждения церковного имущества на примере храма в Ровенской области. Кроме того, в четверг Верховная рада собиралась рассмотреть резонансные антицерковные законы, однако не стала это делать из-за недостаточного количества голосов для их принятия.

"Ожидаем недвусмысленной реакции других лидеров стран нормандского формата, австрийского председательства ОБСЕ (министру иностранных дел Себастьяну Курцу направлено послание митрополита Илариона), исполнительных структур нашей Организации, государств-участников на эту без сомнения чрезвычайную ситуацию. По ней будем судить о том, насколько они искренни и последовательны в защите норм и принципов ОБСЕ", — заявил Балакин.

Он отметил, что в случае принятия спорных законопроектов "будет узаконена неслыханная дискриминационная практика в отношении большинства православного населения Украины, что станет вопиющим примером попрания прав человека, свободы вероисповедания, а также нарушением международных норм и обязательств, Конституции Украины".

"Попытки втянуть Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране – в политическое противостояние предпринимаются Киевом уже не в первый раз. Еще один шаг в этом направлении усугубит гражданский конфликт на Украине, придав ему религиозное измерение, а также безусловно осложнит реализацию Минских договоренностей", — добавил заместитель постпреда.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

Украинский парламент планировал рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.