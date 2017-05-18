Патриарх Кирилл призвал продолжить противодействие геноциду христиан

РИМ, 18 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главным результатом его встречи с папой Римским Франциском, которая состоялась в феврале 2016 года на Кубе, стало признание миром геноцида христиан, являющегося вызовом для всего человечества.

"Не стоит оценивать нашу встречу исключительно в рамках двусторонних отношений русского православия и католичества. Основная тема встречи – чудовищное положение христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке — выходит за рамки двусторонней повестки дня. Это глобальная тема. Немыслимо, как в наше время, в "цивилизованном" XXI веке, может происходить то, что происходит – настоящий геноцид христиан. Наши собратья лишаются не только крова, имущества, средств к существованию, но и самой жизни, только потому, что веруют во Христа", — сказал предстоятель РПЦ в интервью туринской газете La Stampa.

По его словам, до встречи в Гаване эта тема была почти незаметна в повестке дня мировых СМИ, а пренебрежение данной проблемой наблюдалось даже в ряде международных организаций.

"После встречи ситуация во многом изменилась. Очень надеюсь, что за признанием остроты проблемы последуют шаги по ее разрешению. Пока, конечно, изменения к лучшему происходят не так быстро, как нам хотелось бы — возьмите недавние события в Египте и Сирии. Но все же я не теряю надежды и молюсь об облегчении участи гонимых. Мы продолжим возвышать свой голос там, где это возможно, подкрепляя наши слова конкретной помощью преследуемым христианам", — отметил он.

Патриарх Кирилл напомнил, что вне зависимости от конфессии христиане оказались сейчас перед острым системным вызовом, причем речь идет не только о прямом насилии в их отношении.

"Это и вызревшие сегодня давние проблемы европейской цивилизации: разрушение института семьи, идеология трансгуманизма – и многое другое. Суметь вместе актуализировать Благую Весть Христа для нашего времени – вот задача, которая чрезвычайно сложна – но потому и крайне актуальна. Это и было еще одной важной темой гаванской встречи. Надеюсь, что ее продолжением будет обмен опытом, нахождение новых точек взаимодействия, обсуждение форм христианского свидетельства в новых условиях", — отметил он.

Предстоятель РПЦ также обратил внимание на то, что разделение христиан во многом было обусловлено смещением духовных акцентов – от строгого следования Евангелию к попытке установить и зафиксировать земные границы влияния и власти в церкви. "Соответственно, и улучшение отношений между нами должно иметь своей основой не разрушение или замалчивание сложившихся за эти века отличий между православием и католичеством, а единодушное стремление к жизни по Евангелию в современных условиях", — сказал он.

"Наше общение с папой Римским Франциском свидетельствует о готовности совместно защищать будущее христианских общин в современном мире, содействовать установлению прочного и справедливого мира там, где проливается кровь", — подытожил патриарх Кирилл.

Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.