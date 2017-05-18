Радикалы взяли в осаду храм УПЦ МП в Одесской области

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа молодых людей в камуфляже и масках пытаются ворваться в храм Иоанна Сочавского в Белгород-Днестровском районе Одесской области, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), прихожане заперлись в здании и зовут на помощь, сообщает в четверг информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Радикалы направились в местный Свято-Иоанновский храм, куда пытались ворваться. Настоятель вместе с прихожанами закрыл двери перед нарушителями общественного порядка, созывая прихожан в защиту храма и ударяя в набат", — говорится в сообщении.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

"Радикалы не скрывают желания уже реализовать антицерковные законопроекты, которые пока только приняты к рассмотрению в Верховной Раде", — прокомментировали нападение на храм в УПЦ МП.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.