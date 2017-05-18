Число атеистов в мире намеренно занижается, выяснили психологи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Атеисты во многих странах мира из-за общественного давления боятся говорить о своих убеждениях, поэтому их число существенно занижается, утверждают американские психологи.

Ученые пришли к такому выводу после опроса четырех тысяч жителей США. При анализе результатов они применяли статистические методы. Затем они сопоставили свои результаты с данными соцопросов.

"Широко цитируемые телефонные опросы (например, центров Gallup и Pew) показывают, что распространенность атеизма в США составляет всего 3-11%. Напротив, наша самая косвенная оценка составляет 26% (учитывая неопределенность метода). Наши данные и модель предсказывают, что распространенность атеизма превышает 11% и превышает 20%", — говорится в статье, опубликованной в научном журнале Social Psychological and Personality Science.

Тем самым, оценки числа атеистов в 11% являются, по мнению ученых, "менее вероятными", чем оценки в 40%. Психологи призвали пересмотреть некоторые популярные сегодня методы исследования религиозности с учетом того, что при сборе данных исследователи могут столкнуться с недоверием со стороны респондентов.

По данным опроса "Левада-центра" 22% жителей России относят себя к атеистам или агностикам.

В России тема возможного преследования атеистов вызвала на этой неделе бурную дискуссию. известный журналист Владимир Познер, комментируя приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому, попросил разъяснить, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, не оскорбляет ли он тем самым религиозные чувства патриарха Кирилла. В Русской православной церкви ему ответили, что "если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств".

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. Блогера, в частности, признали виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу.

