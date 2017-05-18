Число атеистов в мире намеренно занижается, выяснили психологи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Атеисты во многих странах мира из-за общественного давления боятся говорить о своих убеждениях, поэтому их число существенно занижается, утверждают американские психологи.
Ученые пришли к такому выводу после опроса четырех тысяч жителей США. При анализе результатов они применяли статистические методы. Затем они сопоставили свои результаты с данными соцопросов.
"Широко цитируемые телефонные опросы (например, центров Gallup и Pew) показывают, что распространенность атеизма в США составляет всего 3-11%. Напротив, наша самая косвенная оценка составляет 26% (учитывая неопределенность метода). Наши данные и модель предсказывают, что распространенность атеизма превышает 11% и превышает 20%", — говорится в статье, опубликованной в научном журнале Social Psychological and Personality Science.
Тем самым, оценки числа атеистов в 11% являются, по мнению ученых, "менее вероятными", чем оценки в 40%. Психологи призвали пересмотреть некоторые популярные сегодня методы исследования религиозности с учетом того, что при сборе данных исследователи могут столкнуться с недоверием со стороны респондентов.
По данным опроса "Левада-центра" 22% жителей России относят себя к атеистам или агностикам.
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