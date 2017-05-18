Песков: действия, нарушающие интересы РПЦ на Украине, недопустимы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете отношение нашей православной церкви, вы знаете те шаги, которые уже предпринимал наш патриарх. Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, и, безусловно, считаем недопустимым какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине", — сказал Песков журналистам в четверг.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.